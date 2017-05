Représentante espagnole de la Renault Sport Academy, Marta García débutera en 2017 sa première saison complète en monoplace après un passage réussi en karting.

L’an dernier, elle s’est classée quatrième du Championnat d’Europe CIK-FIA OK et neuvième des WSK OK Super Masters. Elle avait également remporté le CIK-FIA Academy Trophy en 2015. Cette année, elle disputera le Championnat d’Espagne de FIA F4.

Marta a déjà eu un avant-goût de la F1 du futur en apparaissant dans la vidéo présentant R.S.2027, la vision de la F1 dans dix ans selon Renault.

Comment avez-vous découvert le sport automobile ?

J’ai toujours aimé la vitesse toute petite. Et ce au volant de n’importe quel véhicule. Quand j’avais neuf ans, mon père et moi-même sommes allés sur une piste de karting pour nous amuser. J’ai vraiment apprécié et je lui ai dit que je voulais un kart pour courir ! C’est exactement ce qu’il a fait et j’ai pu dès lors commencer des essais.

Quels souvenirs avez-vous de votre première course ?

Je me souviens que j’ai terminé parmi les derniers de ma première course. J’ai alors su que j’avais encore beaucoup à apprendre et que je devais m’entraîner beaucoup plus pour atteindre le sommet.

Qu’avez-vous appris au sein de l’Academy jusqu’ici ?

J’ai beaucoup appris, notamment à travailler en équipe, mais aussi des choses que j’ignorais sur l’entraînement physique et la nutrition ou des aspects intéressants sur les médias et la communication. Visiter l’usine d’Enstone était également une expérience formidable.

Quels sont vos objectifs pour cette saison et au-delà ?

Remporter le Championnat d’Espagne de F4 cette année. À l’avenir, je veux être en F1, puis Championne du Monde.

Qui sont vos héros en sport automobile ?

Je dirais que deux de mes pilotes préférés sont Max Verstappen et Lewis Hamilton. J’aime leur pilotage agressif. Sans oublier Fernando Alonso, toujours une référence depuis ma tendre enfance.

Quel est votre meilleur souvenir sur les circuits à ce jour ?

Il date de ma victoire en karting sur le Troffeo Della Industria 2015. C’était une sensation incroyable et la manière l’était tout autant.

Quel est le plus beau dépassement de votre carrière ?

C’était pendant la même course, le Troffeo Della Industria 2015. J’étais en tête à deux tours de la fin avant d’être dépassée par un concurrent. Je voulais toutefois tellement gagner que j’ai repris ma position même s’il n’y avait presque pas de place. J’ai dû chevaucher le vibreur, mais c’est passé. J’ai pris un peu d’avance pour l’emporter. C’était une sensation vraiment fantastique.

Que pensez-vous de R.S.2027 Vision et vous imaginez-vous au volant d’une telle voiture d’ici dix ans ?

La R.S.2027 a vraiment un design sublime avec ce look très futuriste. On peut distinctement observer le pilote en pleine action et le cockpit fermé offre davantage de sécurité. Bien sûr que je m’y vois dans dix ans, ce serait génial !