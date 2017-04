Les Honda Civic du JAS Motorsport ont donc bien le niveau attendu après un hiver compliqué ! Déjà en haut des classements lors des essais libres, Monteiro et Michelisz s’élanceront respectivement 1er et 3e de la course principale de Marrakech.

Le Portugais signe une belle pole position avec plus de deux dixièmes d’avance sur Nestor Girolami, très surprenant au volant de sa Volvo, lui-même quelques centièmes devant Michelisz. Les deux autres pilotes en Q3 étaient au volant d’une Citroën, il s’agit de Rob Huff et de Mehdi Bennani qui s’élanceront 4e et 5e demain pour la course d’ouverture.

Derrière, les deux Volvo de Catsburg et Bjork suivent devant Chilton, Michigami et Ehrlacher, qui seront donc les trois premiers sur la grille de la course d’ouverture. Le jeune Français signe une jolie pole position grâce à de bonnes qualifications. John Filippi et Aurélien Panis s’élanceront en dernière ligne après avoir été éliminés en Q1, tout comme Daniel Nagy.

A noter qu’au moment où est écrit cet article, la rumeur d’une faille technique sur la voiture de Yann Ehrlacher commence à enfler dans le paddock. A suivre...