Les essais libres ont eu lieu sur le circuit Moulay El Hassan de Marrakech, théâtre de la première manche de la saison 2017 du WTCC. Lors de la première séance, c’est Tiago Monteiro qui a signé le meilleur temps en 1’22"685.

Il a devancé deux pilotes du Sébastien Loeb Racing, Mehdi Bennani et Tom Chilton. Thed Bjork a placé la première Volvo en quatrième position malgré un problème technique qui lui a coûté du temps en piste. Ryo Michigami s’est vite acclimaté et a signé le cinquième temps devant Nestor Girolami, Esteban Guerrieri sur sa Chevrolet, et Nicky Catsburg sur la dernière Volvo.

Tom Coronel a signé le neuvième temps et devance Yann Ehrlacher qui place sa Lada en dixième position. En revanche, Aurélien Panis, Norbert Michelisz et Rob Huff n’ont pas pu signer de chrono en raison de problèmes techniques.

La deuxième séance a vu Norbert Michelisz enfin signer un temps, et pas n’importe lequel puisqu’il a signé la meilleure performance de ces deux séances en 1’22"23. Tiago Monteiro a signé le deuxième temps sur l’autre Honda de l’équipe Castrol WTCC.

Rob Huff a lui aussi réussi à signer un temps et s’est installé derrière les deux Civic avec sa C-ELysée de l’équipe Munnich Motorsport.

Les Volvo de Girolami et Catsburg suivent aux quatrième et cinquième rangs devant Esteban Guerrieri, décidemment rapide avec sa Chevrolet. Bjork, Bennani, Michigami et Chilton complètent le top 10 de cette deuxième séance.

Dixième lors des premiers essais Yann Ehrlacher a terminé treizième, deux places devant Aurélien Panis qui a enfin réussi à signer un chrono après son problème mécanique de la matinée.