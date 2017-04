Pour cette première course du week-end, à grille en partie inversée, ce sont Tom Coronel et Esteban Guerrieri qui se retrouvaient en première ligne après la disqualification de Yann Ehrlacher, pourtant qualifié 10e.

Une disqualification qui coûte cher au Français puisque devant lui au départ, John Filippi restait scotché sur la grille et se faisait percuter par le pilote du RC Motorsport. Les deux hommes abandonnaient tandis que plus loin, Ryo Michigami se faisait pousser et abandonnait.

La voiture de sécurité était déployée et Rob Huff subissait une panne mécanique, sa Citroën C-Elysée étant sujette à surchauffe. Le peloton relâché, Coronel reprenait le contrôle des opérations tandis que derrière, la lutte faisait rage entre Björk, Bennani, Catsburg et les Honda de Michelisz et Monteiro.

La température au sol étant de 47 degrés, les pneus et les freins sont mis à rude épreuve et la voiture de Tom Coronel, après avoir montré quelques signes de faiblesse au freinage, sortait large peu après la mi-course. Le Néerlandais repartait alors 7e, devant Nagy et Chilton.

Ce dernier se décidait enfin à attaquer Nagy au bout de trois tours passés derrière Coronel et se défaisait du Hongrois. Peu après, Nagy envoyait sa Civic dans le mur et rompait une suspension, fin de course pour lui.

En tête, Guerrieri assurera jusqu’au bout et signe sa première victoire en WTCC dans cette première course de la saison. Très belle performance de l’Argentin qui n’a pas encore bouclé son budget, mais dont la victoire devrait aider.

Il devance Björk et Bennani, soit trois marques différentes sur le podium, puis Catsburg, Michelisz, Monteiro. Chilton a finalement battu Coronel pour la 7e place tandis que Nestor Girolami, qui s’élancera en première ligne de la course principale, est 9e. Aurélien Panis termine au 10e et dernier rang et marque son premier point en WTCC !