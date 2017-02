Ross Brawn a lancé de nombreuses idées pour améliorer la Formule 1 depuis son arrivée à la tête du sport en tant que manager.

Et s’il admet que certaines prendront du temps pour être débattues ou appliquées, d’autres pourraient être appliquées plus rapidement. Comme la suppression du DRS, l’aileron arrière mobile qui a facilité (un peu trop) les dépassements ces dernières années.

"Tout le monde sait que le DRS est une solution artificielle. Nous devons trouver des solutions plus pures pour les dépassements en Formule 1," déclarait Brawn.

Chez Red Bull Racing, c’est une idée que l’on soutient.

"Avec le DRS, dans une lutte entre deux pilotes, celui qui est devant ne peut tout simplement rien faire," reconnait Helmut Marko. "Ce n’est pas un vrai dépassement."

"Faire un freinage à l’extrême limite, c’est l’un des talents les plus importants chez les meilleurs pilotes. Quand vous remontez l’histoire de la Formule 1, quand vous regardez Prost et Senna par exemple, un super freinage c’est souvent ce qui définissait l’issue d’une course."