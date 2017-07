Helmut Marko, ancien vainqueur des 24 Heures du Mans en 1971 avec Porsche, chapeaute la filière jeunes de Red Bull et à ce titre, il a pouvoir de vie et de mort sur la carrière de nombre d’espoirs de la course automobile.

Le natif de Graz a couru en F1 entre 1971 et 1972, mais il n’a eu le temps de disputer que 9 courses (sans inscrire le moindre point). Une grave blessure à l’œil l’a ensuite contraint à mettre fin à ses plus hautes ambitions.

Au moment de raconter ses trois meilleurs moments en sport auto, c’est bien sûr à l’épreuve sarthoise que pense Marko.

« Remporter Le Mans, c’était un grand moment. Mais je citerais aussi le premier championnat gagné pour Red Bull avec Sebastian Vettel. Et, croyez-le ou non, la victoire de l’an dernier à Barcelone quand Max Verstappen a gagné la course. On a dit que j’étais fou pour l’avoir mis dans la voiture, même au sein de l’équipe. Et puis il a remporté cette victoire ! »

Dans son travail de tous les jours, celui qui fut l’ami de Jochen Rindt prend-t-il le temps de rappeler son expérience aux jeunes pilotes ?

« Nous avons changé d’époque, donc raconter les histoires des voitures que je conduisais serait une perte de temps. Quand je parle aux jeunes pilotes, je leur dis comment être compétitifs, pleinement concentrés et ainsi de suite. C’est ce que j’essaie de leur transmettre. Mais… j’ai reçu une fois un appel de Daniel Ricciardo. Il conduisait mon Alfa Romeo, et il s’est plaint de l’embrayage, qui était trop lourd, et des freins, trop difficiles. Il a eu probablement un aperçu de toute la difficulté du pilotage par le passé. Je lui ai dit : tu as été payé 100 fois plus que moi, ou disons 10 fois plus. Et tu as moins de travail et des voitures plus sûres. Donc profite bien et sois reconnaissant ! »

Quels sont finalement les trois conseils les plus importants que Marko donne à ses pilotes ?

« Essaie de planifier différemment ton week-end de course, de manière plus efficace. N’essaie pas d’être le plus rapide le vendredi, laisse-toi une marge pour les qualifications. Ou, comme à Monaco, je dirais simplement : essaie une autre trajectoire. »