Le docteur Helmut Marko, consultant pour le sport automobile de Red Bull, est, pour une fois, plutôt optimiste concernant l’impact du changement de règlement sur le show procuré par la Formule 1.

Avec des voitures plus rapides et plus larges, les craintes sont nombreuses concernant les dépassements.

"Je pense au contraire que nous allons voir des dépassements spectaculaires. Le dire est une chose, le vouloir également, mais j’espère que nous y parviendrons," explique Marko.

"A en juger par les simulations, différents scénarios sont possibles. Nous verrons bien mais je suis plutôt optimiste. Parce que, quoi qu’il arrive, le talent des pilotes sera beaucoup plus mis en valeur."

Marko estime que tout dépendra essentiellement du travail de Pirelli sur les pneus larges.

"S’ils sont vraiment de très grande qualité, alors ils permettront aux pilotes de se suivre sans dégrader les gommes. Avant ce n’était pas possible. Pirelli a beaucoup travaillé là-dessus."