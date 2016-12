Le consultant pour le sport automobile de Red Bull, Helmut Marko a eu un échange assez vif sur Servus TV avec Niki Lauda, le directeur non exécutif de Mercedes F1, concernant le futur remplaçant de Nico Rosberg.

Comme nous le rapportions plus tôt dans la matinée, il va falloir peut-être attendre plus longtemps que prévu pour connaître l´identité du pilote qui va occuper la place libre chez Mercedes.

Lauda n´a pas boudé son plaisir en rappelant à son compatriote et rival de chez Red Bull, que Daniel Ricciardo et Max Verstappen se sont montrés intéressés par le baquet tant convoité.

Lauda : « Je ne te dirai sûrement pas qui nous allons prendre, car tu es notre plus grand concurrent. Mais je peux te rassurer – chaque pilote qui roule aujourd´hui nous a appelé. A part Maldonado, qui a eu besoin de 4 jours pour comprendre que Nico (Rosberg) a arrêté. Et tes pilotes, Helmut, ont été les premiers à appeler. »

Marko : « Niki, j´ai été opéré du genou, pas de la tête ! (Marko sort d’une opération au genou, ndlr) »

Lauda : « C´est logique, qu´ils appellent tous. Mais tous les contrats étaient encore valables. Et tout le monde sait que toi, Helmut, as ligoté tes 2 pilotes jusqu´en 2019. Donc je n´ai pas besoin de parler avec eux avant 2018. Le Docteur est le Docteur, il fait ses contrats correctement. »

Le consultant de Red Bull ne comprend pas vraiment pourquoi le nom de Valtteri Bottas figure sur la liste de Mercedes pour remplacer Rosberg.

Marko : « Vous avez votre programme pour les pilotes juniors, vous avez un pilote très estimé, Monsieur Wehrlein. Selon nos informations, c´est terminé pour lui. Cela signifie que vous n´avez pas confiance en votre propre programme de juniors. »

Lauda : « Je dois corriger. Le programme de juniors, comme tu le dis si bien, est un programme de juniors. Les jeunes pilotes doivent y accumuler de l´expérience. Bien sûr, nous pouvons discuter sur le fait de savoir si Wehrlein est prêt ou pas. Mais je voudrais rappeler le cas de Max Verstappen, qui a été au début parqué chez Toro Rosso, jusqu´à ce que le Russe (Daniil Kvyat) ne pilote plus correctement. Alors, tu es allé chercher Max. »

Marko : « Oui, Wehrlein est encore très jeune, mais « no risk, no fun ». Vous prenez Valtteri Bottas et il va vous falloir faire un rabais sur le moteur pour Williams de plusieurs millions, probablement plus d´une dizaine. Bon, vous avez un budget en plus de 22 millions, ce que Rosberg vous aurait coûté. Mais s´ajoute à cela le fait qu´il va vous falloir payer pour placer Wehrlein dans une équipe, qui roule avec un moteur concurrent. Mais maintenant, il y a une chose que tu dois me dire. Valtteri Bottas a un contrat avec Didier Coton, Mika Häkkinen et Toto Wolff. Ce qui veut dire que votre directeur d´équipe bénéficie d´un tiers des parts sur un pilote qu´il engage. Que reste-t-il de la conformité des règles internes à l´entreprise ? »

Lauda : « C´est réglé de manière très simple, parce que tout cela était déjà le cas avant que Toto devienne le directeur général de l´écurie. Si Bottas vient chez nous, Wolff ne peut pas être son manager. »

Finalement, Lauda reconnaît à quel point le départ de Rosberg peut handicaper les Flèches d´Argent pour la saison prochaine, au profit de Red Bull.

« C´est compliqué pour nous. Nous avons deux chemins devant nous : un jeune comme Wehrlein, qui pourrait devenir comme Verstappen, ou peut-être pas, ou prendre un homme expérimenté, qui pourrait être Bottas. Nous n´avons pas encore fini de réfléchir. C´est une discussion énorme. Notre triple champion du monde a l´air considérablement affaibli. Le départ de Rosberg et la recherche continuelle d´un coéquipier convenable pour lui ouvre une porte pour Red Bull que nous ne pouvons plus fermer. C´est évident que le départ de Nico fait mal. Nous avions avec Hamilton et Rosberg la meilleure paire de pilote. Maintenant, un pilote de pointe n´est plus là. C´est un problème. Avoir un coéquipier de haut de niveau aide toujours l´autre pilote à évoluer. »