Carlos Sainz affirmait encore il y a quelques heures qu’il finirait la saison chez Toro Rosso et qu’un transfert chez Renault dès la Malaisie n’était pas à l’ordre du jour... ou du moins qu’il n’en avait pas connaissance.

Dans le paddock de Singapour, le Dr Helmut Marko n’a pas exclu la possibilité de libérer l’Espagnol plus tôt.

"Tout est possible," répond-il.

Cela arrangerait même Red Bull : elle pourrait ainsi préparer Pierre Gasly au mieux avant la saison 2018. Mais pas Toro Rosso.

"Je pense que Daniil et Carlos finiront la saison avec nous," dit Franz Tost. "Nous devons marquer des points importants pour le championnat constructeurs et c’est toujours plus facile avec des pilotes expérimentés."

La balle est plutôt dans le camp de Renault F1 : pour obtenir Sainz avant l’heure, elle doit surtout, si elle le veut, régler le problème du contrat de Palmer avant et éviter un procès.

Marko a aussi confirmé que Renault F1 visait Daniel Ricciardo à un moment.

"Je pense qu’ils ont été un peu optimistes en tentant cela ! Nous sommes 2 secondes au tour plus rapide qu’eux en ce moment. Pourquoi Daniel changerait-il d’équipe ?"