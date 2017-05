Red Bull met actuellement une pression maximale sur Liberty Media et la FIA pour obtenir un changement des réglementations moteur à partir de 2021. Seule « top-team » à ne pas développer son propre moteur, Red Bull est sous la dépendance de Renault et cette situation déplait fortement à Helmut Marko.

« Porte-flingues » de Red Bull, le responsable de la filière jeunes a ainsi annoncé la couleur dans la presse espagnole.

« L’idée est très simple. Nous voulons un moteur de 1000 chevaux, avec un seul KERS, standardisé, et une batterie. Et le coût de développement ne doit pas dépasser 15 ou 20 millions d’euros par an. »

« Ces moteurs devraient avoir un bon son, et devraient permettre aux pilotes de faire la différence. Et des entreprises indépendantes comme Ilmor ou Cosworth devraient être capables de rentrer en F1, par exemple pour permettre à McLaren d’utiliser leurs moteurs s’ils le veulent. »

« Oui, Red Bull pourrait quitter la F1 [si ce moteur indépendant n’est pas mis en place]. Parce que l’an dernier, Mercedes ne nous aurait pas donné son moteur, ni Ferrari, et Renault a été forcé par Ecclestone à nous en donner un. »

« Nous voulons être dans une situation égalitaire où nous ne sommes pas les victimes du chantage d’un constructeur. »

Pour éviter le chantage de Renault, Helmut Marko a visiblement décidé de faire chanter la FIA et Liberty !