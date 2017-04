Chez Red Bull on commence à sentir la frustration de Daniel Ricciardo et Max Verstappen, après les performances moyennes de la RB13 lors des trois premiers Grands Prix.

L’équipe autrichienne est clairement la 3e force du plateau, assez loin de Mercedes et Ferrari... au point que l’Australien a déclaré qu’il avait quasiment fait une croix sur le titre mondial.

Pour Helmut Marko, il faut de la patience. Le consultant de Red Bull a décidément beaucoup de confiance dans la monoplace évoluée qui apparaitre à Barcelone et dont il parle régulièrement depuis deux semaines.

"Nous avons deux problèmes : le premiers, c’est que Renault a eu quelques problèmes de fiabilité, ce qui nous a ralenti dans notre développement ; le deuxième c’est que nous n’avons pas produit la monoplace que nous aurions dû produire," concède Marko.

"Mais nous travaillons nuit et jour pour rétablir la situation. Nous sommes assez optimistes quant au fait que nous ferons un vrai pas en avant à Barcelone, quand nous aurons de grands changements de pièces sur notre voiture. La patience est parfois la meilleure vertu à avoir pour un pilote !"

Et que peut-il avancer comme argument pour maintenir ses pilotes motivés ?

"Quand nous avons combattu pour le championnat avec Vettel, contre Alonso, en 2012. Nous avions 42 points de retard après la pause estivale. Et nous avons gagné. Nous sommes les maitres lorsqu’il s’agit de rattraper du retard."

"Et je vous rappelle notre courte histoire de cette saison : en Australie, nous étions à 1,8 seconde des leaders, en Chine à 1,3 et à Bahreïn plutôt à 9 dixièmes. Nous améliorons donc et, étape par étape, nous réduisons l’écart. Ce n’est pas encore assez, bien entendu. De plus nous savons que Mercedes a un mode qualification, tout comme Ferrari, à un moindre niveau."

"En réduisant constamment notre écart sur eux, je peux donc dire que nous allons dans une direction prometteuse. Et comme les qualifications ne rapportent aucun point, c’est donc une bonne nouvelle de savoir que nous sommes d’habitude plus compétitifs en course quand nous ne sommes pas stoppés par des problèmes, comme la casse de freins de Max dimanche."