Les anciens de la Formule 1 n’ont pas vraiment compris pourquoi la FIA a reporté tant de fois les qualifications hier, par tranches de 15 minutes à chaque fois.

Comme souvent, les plus virulents dans le paddock ont été les Autrichiens de Red Bull et Mercedes, Helmut Marko et Niki Lauda.

Marko commence par un tacle à Romain Grosjean, le responsable du drapeau rouge.

"Nous avons les meilleurs pilotes en F1, les meilleurs châssis et les meilleurs pneus. Si Grosjean se sort, ce n’est pas une référence. Ce n’est pas une raison pour arrêter une séance parce que Grosjean se sort souvent," lance le consultant de Red Bull.

"D’ailleurs les autres pilotes ne sont pas sortis !"

Pourtant le pilote de la voiture de sécurité, Bernd Maylander, est allé vérifier la piste à de nombreuses reprises.

"Oui. Mais quand c’est mouillé, ça glisse pour tout le monde. Il faut savoir s’adapter."

Niki Lauda a lui trouvé ces reports "juste ennuyants. Et ils ne servaient à rien. Il faudrait que l’on mette une règle pour savoir quoi faire dans ces cas-là. Pour le sport, pour les fans. Un report de plus de 2 heures, ce n’est pas possible."