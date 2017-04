Helmut Marko l’a constaté à Melbourne, le premier Grand Prix de l’année a fait le plein de spectateurs.

Le consultant de Red Bull pour le sport automobile confirme que la tendance à la hausse est observable un peu partout et notamment pour le Grand Prix d’Autriche, dont Red Bull est le promoteur.

"Cette nouvelle ère de la Formule 1 va clairement dans la bonne direction. Les audiences ont été très bonnes pour Melbourne et, depuis, nous avons vu une belle hausse de notre vente de billets," se réjouit l’Autrichien dans le Salzburger Nachrichten.

"Les ventes sont clairement meilleures que l’année dernière à la même époque."

Marko confirme que les promoteurs ont maintenant plus de libertés pour offrir davantage d’expériences liées à la Formule 1 sur les circuits.

"Grâce à Liberty Media, il y a maintenant des activités possibles qui étaient impensables auparavant," dit-il, en référence à l’ère de Bernie Ecclestone.

"Les fans sont maintenant plus proches de la Formule 1 et des pilotes, c’est un spectacle sur trois jours et nous nous attendons à voir beaucoup de spectateurs sur les circuits."