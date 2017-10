Le Red Bull boy Sebastian Vettel va-t-il pouvoir toujours compter sur son ancienne écurie pour rattraper Lewis Hamilton au championnat ?

Déjà, en Malaisie, la compétitivité de Max Verstappen a empêché le pilote Mercedes de l’emporter et d’étendre encore son avance de 7 points au championnat. Le Dr Helmut Marko pense que cette situation pourrait se réitérer à Suzuka, de nouveau à l’avantage du pilote Ferrari…

« Si nous sommes de nouveau devant Mercedes, ça pourrait aider Sebastian » a confié Marko en référence à ce prochain week-end à Suzuka.

« Nous serons de nouveau forts à Suzuka. Et nous développons toujours notre voiture. En qualifications, Mercedes est toujours forte, avec le bonus de leur moteur en mode qualifications. Mais en course, nous étions plus forts la dernière fois. »

Le Dr Marko sera néanmoins davantage concentré ce week-end sur l’avenir de Pierre Gasly. A l’entendre, le Français poursuivra l’aventure jusqu’à la fin de la saison. Daniil Kvyat a du mouron à se faire…

« Gasly finira définitivement la saison avec nous. Ce n’est pas encore décidé pour Austin, parce qu’il peut jouer le titre en Super Formula au Japon. En 2018, je m’attends définitivement à ce qu’il soit chez Toro Rosso. »

Rien n’est encore officiel cependant à l’heure actuelle.