Les essais hivernaux à peine achevés, les écuries planchent déjà sur les données accumulées à Barcelone, avant le départ presque imminent pour le premier Grand Prix de la saison, qui se déroulera à Melbourne, dans l´Albert Park.

Comme de coutume, les pronostics vont bon train depuis les tests, et aucune figure du paddock n´a su résister à la tentation d´imaginer un classement hypothétique, afin de déterminer l´issue du championnat.

Même le très terre à terre consultant de Red Bull, Helmut Marko, s´est adonné à cet exercice, son avis concordant avec celui de la majorité des observateurs. Pour lui, Ferrari, Mercedes et Red Bull Racing se démarquent du peloton… Mais en tant qu´ancien pilote et en tant que dirigeant bien aguerri, il n´en n´oublie pas pour autant la règle qui régit les tests hivernaux.

« Lors des tests, personne n´a révélé ses cartes » confirme l´Autrichien.

« Quand on roule avec 10 kilos de carburant en moins, c´est un gain d´environ 3,5 dixièmes. Le réglage du moteur varie aussi et cela peut apporter une seconde de plus... ou pas. Beaucoup de choses sont encore peu claires pour le moment, mais je dirais que, si la course qui va se dérouler dans 12 jours se déroulait à Barcelone avec des températures décentes, alors Ferrari serait certainement devant. »

Marko se méfie surtout d´une équipe en particulier. Rien n´a échappé à son sens de l´analyse, en particulier avec un certain pilote.

« Ferrari est fort comme un bœuf, fiable. C´est la différence avec l´année dernière. Ce qui est inquiétant selon moi, c´est que je connais très bien Vettel : dans son tour rapide il était au sommet de son art, il y avait une impression de facilité. Donc, quand quelqu´un fait cela… Certains ont pensé que c´était du bluff, et dans ces cas-là, tout le monde s´en rend compte. Mais faire cela de manière si délibérée, c´est que l´on est sûr de ce qu´il y a encore à tirer de la voiture, et cela montre à quel point il sait que ce qui a derrière est énorme. »