Avec une 5e place pour Max Verstappen et un abandon pour Daniel Ricciardo, Red Bull ne peut pas se réjouir du résultat de tout premier Grand Prix de la saison.

L’équipe de Milton Keynes a continué à rencontrer divers problèmes, avec le moteur Renault comme avec son propre châssis, comme lors des tests de Barcelone, mais elle a bon espoir d’arranger les choses au plus vite.

Le consultant de Red Bull, Helmut Marko, a déjà noté plusieurs points positifs à l’issue de cette course.

« L’usure des pneus est excellente » admet-il. « Au niveau des gommes, nous étions un cran plus tendre que Mercedes et Ferrari, et nous n’avons eu aucun problème à rouler jusqu’à la fin avec les pneus super-tendres. Nous n’avons pas eu non plus de problème avec la consommation de carburant ou le moteur. Nous aurions pu attaquer jusqu’à la fin. »

Malheureusement pour l’équipe autrichienne, d’autres difficultés se sont présentées. Max Verstappen a ainsi dû arrêter sa bataille face à Kimi Räikkönen dans les 3 derniers tours.

« Il y a eu différents signaux venant d’un capteur qui nous ont indiqué le nombre de freinages encore possibles. Nous n’avons pas voulu prendre de risques, donc nous avons dit à Max d’arrêter d’attaquer. Cela n’a pas été simple de lui dire ça ! »

Daniel Ricciardo n’a pas non plus été épargné par les soucis techniques, lors de sa course à domicile.

« Il a eu au début deux problèmes de capteur au niveau de la boîte de vitesses, puis ensuite, il n’a plus eu de pression d’essence. Au global, les mécaniciens ont travaillé durant 3 nuits entières en tout. »

Lors de la course, après l’arrêt au stand de Lewis Hamilton, plusieurs personnes ont pensé que Verstappen est resté plus longtemps en piste afin de gêner le Britannique. Ce que dément Marko.

« Nous avons fait notre propre course et nous étions encore rapides à ce moment-là. C’est plutôt à Toto Wolff (le directeur de Mercedes) de mieux regarder au niveau tactique où il renvoie sa voiture sur la piste. Mais Vettel devrait nous remercier. Nous l’avons aidé à gagner cette course. »