Après une année 2016 compliquée, Sebastian Vettel semble être cette saison de nouveau au top de sa forme. Le consultant de Red Bull, Helmut Marko, est convaincu que le regain d´énergie de son ancien poulain a tout à voir avec les progrès de Ferrari, qui a su cette année construire une voiture pouvant jouer la gagne.

Cette relation de cause à effet n´est pas une surprise pour Marko.

« Vettel, comme la plupart des sportifs de haut-niveau, a besoin d´une carotte au bout du bâton » affirme-t-il. « Il a besoin de savoir qu´il peut gagner. Dans ce cas-là, il se tient toujours prêt. »

Marko sait que l´Allemand ne se bat pas seulement en F1 pour de bonnes places, mais bien pour le titre.

« Vettel ne roule pas à l´extrême limite quand il s´agit d´être 4e au classement du championnat. C´est compréhensible, quand on est quadruple champion du monde. »

L´Autrichien note un changement par rapport à l´humeur et au comportement du pilote Ferrari de l´an dernier.

« On le voit bien : il est détendu et il râle rarement à la radio. C´est la psychologie. C´est comme quand on skie : quand tout marche bien, on est détendu sur les skis. Mais s´il se crispe… A présent, il a une voiture avec laquelle il peut gagner, et il est de nouveau l´ancien Vettel. »

Marko fait un parallèle avec Fernando Alonso, qui parvient difficilement à se distinguer du peloton avec les problèmes rencontrés par McLaren Honda, et qui a décidé de faire l´impasse sur le Grand Prix de Monaco pour courir en IndyCar, dans une voiture qui a les capacités de gagner.

« Pourquoi devrait-il rouler à Monaco, où il pourra être au mieux 8e ou 9e ? Il préfère rechercher le défi et il est à Indianapolis. Bonne décision ! »