Pour Red Bull, ce premier week-end de la saison 2017 semble plus difficile que prévu. Les qualifications ont été une déception pour l´équipe de Milton Keynes, avec Max Verstappen à la 5e place et Daniel Ricciardo à la 10e.

Helmut Marko est bien conscient de ce qui arrive et, contre toute attente, alors que l´écurie est réputée pour ses châssis exceptionnels, le problème majeur de l´équipe se situe bien à ce niveau ce week-end. Comme l´Autrichien l´avait déjà évoqué lors des essais hivernaux...

« En qualifications, le rythme était par chance de nouveau à peu près là, c´est en Libres 3 que nous étions complètement hors du coup » explique-t-il.

« Notre châssis a une fenêtre de fonctionnement beaucoup trop étroite. J´espère que pourrons arranger cela lors des deux prochaines courses. Mais je crois aussi que Mercedes, et surtout Ferrari, ont fait un énorme pas en avant dans leurs performances moteur. »

Durant toute la pause hivernale, l´Autrichien ne cessait de répéter que Red Bull a la meilleure paire de pilotes de la saison avec Verstappen et Ricciardo. Or, l´un a commis une erreur hier lors des essais libres, l´autre durant les qualifications, ce qui a ruiné les chances de Ricciardo de bien se placer sur la grille de départ.

« C´est peut-être dû à cause de la pression liée aux attentes des gens. Nous-mêmes, comme nos pilotes, avons espéré que nous pourrions jouer un rôle en tête, et ce fut ici un réveil brutal de se rendre compte que cela n´est pas possible pour le moment. »

« Quand une F1 2017 part en survirage, cela se passe de manière abrupte et c´est plus difficile à reprendre. Avec une voiture comme la nôtre, qui est très compliquée à la limite, c´est encore plus sensible. »

Marko est par contre « beaucoup plus satisfait des performances de Toro Rosso », mais ne se fait guère d´illusion sur le nombre de dépassements demain

« Je crois que le plus excitant va se passer en milieu de peloton, parce qu´il y a 8 voitures qui ne sont séparées que par quelques dixièmes. Les arrêts au stand et la gestion des pneus sera déterminante. Je pense que le départ sera encore une phase décisive et je crains que nous n´allons pas voir beaucoup de manœuvres de dépassements. »