Comme Daniel Ricciardo, Helmut Marko pense que Red Bull a les moyens de battre Mercedes cette saison… mais peut-être pas dès le premier Grand Prix de la saison. L’avance de Mercedes semble en effet indéniable après trois jours d’essais.

Le responsable du programme des jeunes pilotes a confié ses sentiments sur la saison à venir à Sky Sports…

« Mercedes est toujours favori. Ils ont le moteur le plus rapide, ils ont la meilleure souplesse de conduite. Renault rattrape son retard. A quel point ? Nous le verrons quand nous serons à Melbourne, mais nous avons confiance : nous pourrions être très proches d’eux au milieu de la saison, ou quelque chose comme ça. »

Helmut Marko n’oublie pas pour autant un autre rival, qui débute lui aussi très bien ses essais…

« Je pense que ce devrait être une bataille entre Mercedes, Ferrari et nous. A quel point serons-nous proches ? Et où sera le reste du peloton ? Nous le verrons durant la saison. »

Que Red Bull domine ou non la compétition, Helmut Marko se dit quoi qu’il en soit satisfait du nouveau règlement…

« La RB13 est bien plus belle, plus agressive, plus sexy. De ce que j’ai vu, dans les virages rapides, la vitesse de passage en courbe est impressionnante, donc je suis sûr que nous verrons des temps au tour beaucoup plus rapides. »

« Pour les dépassements, je ne suis pas sûr… Les pilotes freinent si tard que ce sera difficile. Voyons comment les voitures roulent avec la même quantité de poids embarqué, et à pleine puissance. Je pense que ce pourrait être une saison intéressante. »