Helmut Marko affirme que Red Bull n’a pas mis la pression sur Max Verstappen pour signer une prolongation de son contrat.

Selon le consultant autrichien, c’est le pilote hollandais et son entourage qui ont demandé ce nouveau contrat de trois ans, annoncé hier à Austin.

"Nous avons fait débuter Max en Formule 1, il a décroché sa première victoire avec nous et il veut maintenant devenir le plus jeune champion du monde de F1 avec nous," explique Marko.

"Nos deux pilotes auraient pu être libres après 2018, nous avons donc cherché à assurer l’un d’entre eux. Et c’est Max qui a demandé s’il pouvait avoir un accord jusqu’en 2020. Ricciardo, lui, s’est mis de lui-même sur le marché des transferts. Mais nous avons commencé à discuter avec lui."

Marko souligne que "c’est la preuve que Max nous fait confiance pour lui fournir une voiture capable de gagner."

L’Autrichien sait qu’il devra fournir un châssis mais aussi un moteur performant à Verstappen. Le moteur Honda sera donc scruté à la loupe chez Toro Rosso.

"Vettel, Ricciardo, Max, ils sont issus de Toro Rosso, cette équipe a rempli son rôle mais elle doit progresser. Avec Honda, je pense que c’est possible. Nous verrons si ce moteur a du potentiel pour l’avenir, chez Toro Rosso."

"Max sait quels sont nos plans ’moteur’ pour l’avenir, et quelles sont nos alternatives. Ca l’a convaincu de signer. Le moteur a évidemment joué un rôle dans les négociations mais je ne peux pas vous donner les détails. Concentrons-nous sur 2018 d’abord."

Reste la question du salaire. Evidemment, le Hollandais a été fortement augmenté. Il serait passé de 3 millions d’euros à plus de 10. Certains avancent même le chiffre de 15 millions.

"Cela reste confidentiel, bien entendu," répond Marko.

Quant à Verstappen, il botte en touche : "je n’ai pas prolongé pour avoir plus d’argent. C’est un élément de la négociation. Mais je préfère gagner 100 Grands Prix et ne pas être payé que d’avoir 100 millions en banque et ne pas avoir de résultats !"