Red Bull n´est pas à la hauteur des espérances affichées avant les tests hivernaux. Le consultant Helmut Marko reconnait les difficultés rencontrées par son équipe et surtout par son motoriste, Renault.

Depuis 2014, Red Bull est dans une relation en dents de scie avec Renault, lui reprochant notamment un manque de performance et de fiabilité depuis le passage aux moteurs V6 Turbo.

L´an dernier, les relations entre le Taureau Rouge et le Losange semblaient aller beaucoup mieux. A présent, à la vue des résultats actuels de l´équipe autrichienne, la satisfaction semble avoir baissé par rapport à la saison dernière, d’autant plus que Renault vient de confirmer que son évolution moteur ne serait pas prête avant juillet et non pour le Canada, comme initialement prévu.

« Renault a toujours des problèmes » explique Marko. « J´espère qu´ils résoudront avant tout les problèmes de fiabilité. C´est ce qu´ils doivent faire en premier, après ils peuvent s´attaquer à la performance. C´est un tout nouveau moteur et c´est vraiment pas de chance. L´an dernier, le moteur n´était pas dans les meilleurs, mais il était le plus fiable du plateau. Nous n´avions pas le moindre problème avec. »

Dernièrement, l´Autrichien a évoqué le fait que l´équipe de Milton Keynes aimerait bien être fournie par un motoriste indépendant. Avec Renault, c´était le cas, avant que le constructeur rachète l´écurie Lotus.

Est-ce que ce désir signifie que quelque chose a changé, depuis que Renault est revenu en tant qu´équipe de Formule 1 ?

« Non, il s´agit juste de transparence et aussi, qu´en tant qu´écurie indépendante, nous voulons être en mesure d´avoir le choix de notre motoriste. Mais avec ce règlement, personne de chez Cosworth ou d´Ilmor ne viendra, parce que les coûts de développement sont au-dessus de ce qu´ils peuvent assumer. »

En 2021, un nouveau moteur doit arriver en Formule 1. Les grandes lignes sont en ce moment même définies. Peut-être une occasion pour Red Bull de voir l´arrivée d´un motoriste indépendant ?

« Je pense que Liberty Media est intéressé par le fait de voir le sport et le spectacle devenir de nouveau plus attirants. Et il ne peut pas le devenir si le 5e se trouve à 1,8 ou 1,9 seconde du premier en course. Le peloton est très loin derrière. »

Selon Marko, Red Bull doit faire une croix sur le titre mondial cette année, mais ne se tourne toutefois pas encore vers la saison prochaine.

« Je le crains, oui. Nous avons nos problème, Renault a ses problèmes. Se tourner vers 2018, non ? Nous allons nous battre cette année aussi longtemps que cela ira. Nous n´abandonnons pas encore. Voyons d´abord ce qui se passera à Barcelone avec nos évolutions. »