Helmut Marko, le consultant de Red Bull pour le sport automobile, en dit un peu plus sur la philosophie des contrats qui lient les talents dénichés par ses soins à la marque autrichienne.

Le secret ? Red Bull garde un total contrôle sur la destinée de ses pilotes, notamment une fois qu’ils sont arrivés en Formule 1.

"Ricciardo et Verstappen ont des contrats fixes. Daniel pour 2018 et Verstappen avec des clauses qui nous permettent même d’aller encore bien plus loin," explique Marko.

"Cela s’applique aussi à Carlos Sainz. En fait pour lui cela va même plus loin puisqu’il est lié à nous pour encore plus de temps. Jusqu’en 2019."

"Et dans nos contrats, il n’y a qu’une partie qui peut les casser, c’est nous. Les pilotes ne peuvent pas y mettre un terme eux-mêmes."