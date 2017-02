Max Verstappen va disputer sa troisième saison de Formule 1 à seulement 19 ans et sa première complète pour Red Bull. Alors qu’il pourrait disposer d’une voiture jouant le titre mondial, son père Jos préférait tempérer les attentes envers son fils le week-end dernier en expliquant qu’il lui faudrait certainement une saison de plus avant d’être un candidat sérieux au titre.

Un avis que ne partage pas le patron du Néerlandais, Helmut Marko.

« Avec une année supplémentaire d’expérience, je pense que nos deux pilotes sont maintenant capables de jouer le titre. On ne doit pas oublier Daniel, c’est un pilote très rapide et très compétitif » déclarait-il avant de souligner le caractère explosif de Verstappen. « Il entame sa troisième saison, c’est devenu une force. Les autres pilotes savent qu’ils doivent faire attention à Max quand il est derrière eux, mais les risques sont minimes. Simplement, lorsqu’un jeune pilote en dépasse des plus expérimentés, ils sont en colère, mais il contrôle la situation dans la majorité des cas ».

Si le talent des pilotes n’est pas en doute, il faudra maintenant voir ce que vaut la RB13 face à ses rivales, même si tous les voyants sont pour le moment au vert : « Elle est jolie, rapide et agressive. Pour le moment, ce n’est que du travail de simulateur, nous ne saurons que lors des essais où nous en sommes réellement ».

Très critique envers Renault par le passé, Helmut Marko a adouci son discours après une saison 2016 très réussie, notamment grâce aux progrès du bloc propulseur français. Les tensions appartiennent au passé et le moteur badgé Tag Heuer donne entière satisfaction dans le clan autrichien : « Ils nous ont promis plus de puissance, ce qui devrait nous rapprocher très près du Mercedes. »