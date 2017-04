Depuis les tests de Barcelone, Red Bull a une certitude : l’écurie autrichienne n’est pas là où elle devrait être. C’est avec un travail acharné et minutieux que le Taureau Rouge essaie de rattraper le retard, afin de pouvoir prétendre être un concurrent sérieux dans la lutte pour le titre, comme beaucoup l’attendaient pendant la pause hivernale.

Consultant pour l’équipe de Milton Keynes, le Docteur Helmut Marko reconnaît avoir déjà vu quelques améliorations depuis le dernier Grand Prix à Shanghai.

"La voiture s’est laissée réglée plus facilement. La fenêtre de réglages exploitables est devenue plus grande," révèle-t-il. "Avec plus de carburant dans le réservoir, lorsqu’il y a plus de poids, nos pneus arrivent plus vite et mieux dans la fenêtre des températures requises."

En rythme de course, c’est donc plus facile. Mais sur un tour rapide "nous n’avons pas assez de rendement. C’est maintenant la priorité. Les lumières à Milton Keynes ne sont jamais éteintes. Le temps de tout résoudre et nous en serons à Barcelone (mi-mai)."

Marko avoue que son personnel technique ne s’est pas rendu compte de ces problèmes pendant la pause hivernale et en explique les raisons.

"Nous ne connaissions pas les données de la concurrence. Et nous nous sommes laissés induire en erreur par certaines valeurs lors des essais privés."

Marko se montre toutefois toujours aussi satisfait des prestations de son poulain, Max Verstappen, qui a su briller en Chine, en montant sur la 3e marche du podium.

"C’est tout simplement le « facteur Verstappen » sur le mouillé. Ce qui est étonnant, ce n’est pas seulement qu’il double la moitié du peloton au premier tour, mais qu’il compte aussi les voitures qu’il a dépassées. Il y en avait exactement 9. Max réussit toujours à avoir une vue d’ensemble incroyable de la course."