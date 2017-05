Les dernières évolutions apportées par Red Bull sur la RB13 ont permis à l´équipe de Milton Keynes de se rapprocher un peu plus de la tête. Mais il reste encore beaucoup à faire pour rattraper les deux plus grandes forces du plateau, Ferrari et Mercedes.

Pour le consultant de l´écurie autrichienne, Helmut Marko, ce qu´il faut pour se battre pour la victoire est assez clair.

« Nous aurions maintenent besoin de seulement 3 ou 4 dixièmes provenant du moteur » affirme-t-il, remettant ainsi un coup de pression sur Renault qui a reporté sa grosse évolution moteur à juillet.

« Avec un tel moteur, les choses seraient complètement différentes... » soupire Marko.

Red Bull fonde de gros espoirs sur les données récoltées ce week-end en Espagne, car des évolutions importantes ont été introduites sur ses voitures, même si les résultats ne sont pas forcément flagrants pour l´instant.

« Ce n´est pas visible, mais beaucoup de choses incroyables sont arrivées. Cela va dans la bonne direction, mais nous n´avons pas encore réussi à trouver le bon équilibre entre l´avant et l´arrière de la voiture. »

Les deux pilotes Red Bull ont confirmé les progrès effectués à l´issue des premiers essais libres sur la piste de Catalunya. Marko en arrive à la conclusion suivante : « Ferrari est à notre portée, Mercedes est encore trop loin de nous. »