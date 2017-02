La Formule 1 a essayé d´enrayer le mal qui la ronge depuis quelques années. Sans grand succès : le sport a tout juste stabilisé son nombre de spectateurs en 2016, aussi bien sur les Grands Prix que derrière les écrans de télévision.

Les chiffres du Grand Prix d´Autriche de l´an dernier ont toutefois eu de quoi faire frémir. En 2016, seulement environ 40.000 tickets ont été vendus, moins que la moitié du nombre de visiteurs de 2014, avec ses 95.000 spectateurs comptabilisés sur le site de Spielberg le jour de la course.

Red Bull est très conscient de cette situation alarmante et quelques pistes ont déjà été avancées lors d´une discussion entre Helmut Marko et Liberty Media afin de trouver des solutions efficaces.

« Nous n´avons pas tout de suite commencé à parler des sommes d´argent, mais nous voulons plus de libertés pour l´évènement, nous désirons plus de possibilités dans la promotion afin que nous ne soyons pas trop limités » révèle le consultant de Red Bull à Auto Motor und Sport.

L´ancien président de la FOM, Bernie Ecclestone, était connu pour demander non seulement des sommes astronomiques aux circuits pour organiser un Grand Prix, mais aussi pour tout ce qui relevait du commercial. Mais maintenant que de nouvelles personnes ont pris les rênes, Marko est plein d´espoir pour remplir les tribunes de Spielberg cette saison.

« D´une certaine manière, nous sommes parvenus à améliorer les choses, car la prévente des tickets est bien meilleure que l´an dernier. Mais Liberty Media a dit qu´ils veulent nous soutenir et nous aider, donc nous sommes d´un point de vue général sur la bonne voie. »

Red Bull n´en démord pas et a tenu à exposer à Liberty Media leur avis pour rendre le sport plus attractif pour les fans.

« Les courses doivent être « conçues pour les fans » et plus ouvertes. En Chine, le paddock est aussi grand que 3 terrains de foot réunis, et cela n´y change rien. Il faut qu´il y ait de nouveau des gens qui viennent sur place, et ils doivent pouvoir s´approcher davantage des équipes et des pilotes. Le problème est que le spectateur s´éloigne toujours un peu plus. Pourquoi les courses à Spa sont-elles si bien ? Parce que les gens s´y rendent pour admirer un beau circuit. Ou le circuit de Mexico, semblable à un stade… »

Les circuits modernes sont tout sauf attrayants : trop de mesures préventives de sécurité et des zones de dégagement trop grandes. En tout cas, l´Autrichien de 73 ans est plutôt agréablement surpris par ce que compte proposer Liberty Media.

« Ce qu´ils ont pensé a l´air positif. J´espère que cela sera appliqué bientôt. »