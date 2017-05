Les rumeurs vont bon train au sujet de Fernando Alonso puisque l’Espagnol a expliqué qu’il ne s’accrocherait pas à la Formule 1 à tout prix et qu’il considérerait un avenir ailleurs s’il n’avait pas l’opportunité de se battre pour la victoire en 2018.

Sa décision de ne pas participer au Grand Prix de Monaco pour aller relever le défi de l’Indy 500 ajoute évidement aux spéculations et le fait que le pilote McLaren se soit qualifié cinquième pour sa première participation, un résultat qu’il n’a pas connu en Formule 1 depuis trois ans, donne des idées à un autre champion du monde, Mario Andretti.

"Je vais vous donner mon avis, je pense que si McLaren ne donne pas, ou ne promet pas à Alonso une voiture qui lui donne envie pour l’an prochain, il devrait continuer à s’impliquer en IndyCar" explique le père du patron de l’équipe Andretti. "Je ne connais pas le contrat mais si McLaren n’arrive pas à être efficace en Formule 1, je ne vois pas où il irait ailleurs. Il ne va pas avoir de place dans les trois équipes de pointe et s’il ne va pas là-bas, il y a un volant ici pour lui, et un très bon".

"C’est un compétiteur, il pourrait venir pour une année et rencontrer le succès, et pourquoi pas retourner en F1 après. Il est encore jeune, il pourra revenir en F1 dans une des équipes de pointe avec lesquelles il veut être. Ce serait un scénario fantastique pour l’IndyCar".

La participation d’Alonso à l’Indy 500 a déjà donné un boost de popularité énorme à l’épreuve en Europe et le fait qu’il soit performant sur un type de circuit qu’il ne connaît pas ajoute à cette popularité mais montre également qu’il pourrait jouer la gagne en IndyCar.

"Monaco n’est pas une course qu’on abandonne facilement, je le sais car j’y ai participé. Mais tout ce qui lui arrive actuellement justifie ce qu’il a fait. Je ne me suis pas directement impliqué mais je suis la Formule 1 et je ne pense pas qu’il ait eu un sourire là-bas comme on l’a vu avoir ici".

"Cela fait plaisir à voir, il est détendu et confiant. On ne peut pas faire mieux pour un pilote que de lui offrir une voiture compétitive. Il part en deuxième ligne et ce n’est pas grâce à la chance, il a mérité cela et je pense qu’il était candidat à la pole. C’est à la fois bon pour son moral mais c’est une vraie chance de signer une belle performance" conclut l’ancien champion.