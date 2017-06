La performance de Fernando Alonso lors de l’Indy 500 n’est pas passée inaperçue, y compris dans la sphère de l’IndyCar où les pilotes et observateurs ont été impressionnés par l’Espagnol. C’est le cas de Mario Andretti, ancien champion de F1 et vainqueur de l’épreuve américaine, qui n’a trouvé qu’un mot pour décrire la course d’Alonso.

"Phénoménale" a-t-il tranché. "Je suis très, très impressionné mais pas surpris car il a montré sa détermination dès le début des essais. Il roulait dès que possible pour maximiser ses performances dans toutes les conditions possibles".

"Je pensais que beaucoup de choses lui arriveraient pendant la course et le pire, c’est que ça a été le cas et qu’il a su quoi faire. Je suis vraiment impressionné et c’est pour cela que je suis désolé pour lui qu’il ait été trahi par sa mécanique lors d’une journée qui aurait dû être fabuleuse. Sa fin de course aurait été très intéressante".

Mario Andretti considère qu’Alonso peut revenir la tête haute en F1 et s’autoproclamer meilleur pilote s’il le souhaite : " Je garantis que sa cote a encore augmenté. Il mérite ce respect, il a fait tout ce qu’il devait faire et même plus. On ne peut pas faire vraiment mieux, il n’y avait aucun perdant dans cette opération si ce n’est ce moteur !"

Alors qu’il va retourner se battre pour éviter le fond de grille en Formule 1 dès le week-end prochain au Canada, Alonso avait été conseillé par Andretti de s’engager une saison complète en IndyCar, mais l’Américain pense toutefois que la fin de saison sera moins compliquée pour Alonso.

"C’est difficile car la compétitivité est ce qui rend un pilote heureux, tout le reste n’est que pure frustration et l’on ne sait même pas sur qui s’épancher ! Je suis désolé pour lui car il est à son meilleur niveau et il perd du temps. McLaren ressent la même chose car c’est une équipe qui ne sait qu’être en haut des classements et qu’elle en paie le prix en même temps que lui. C’est pour cela qu’ils lui ont offert cette opportunité afin qu’il retrouve le sourire, et il l’avait jusqu’à la fin de la course !"

"Du côté de la F1, ça ne peut qu’aller mieux pour lui et il semble que le châssis soit bon. Du point de vue du moteur, cela va progresser, je suis certain qu’il sera dans les points avant la fin de saison" conclut Andretti.