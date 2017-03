Marcus Ericsson ne le doit pas uniquement à son talent, mais il va s’installer au volant d’une monoplace de Formule 1 pour la quatrième saison de sa carrière et a montré des progrès constants, à défaut d’être fulgurants. Le Suédois espère repartir du bon pied en même temps que son équipe.

"C’est un nouveau départ pour Sauber qui a été rachetée en milieu de saison dernière, on peut voir de nouvelles personnes et l’on sent qu’il y a une nouvelle motivation au sein de l’équipe" décrit-il. "Nous sommes tous heureux d’en faire partie, j’en suis heureux car ce sera ma troisième saison dans l’équipe, ça n’a pas été simple jusqu’ici et j’espère qu’on pourra progresser cette année".

"C’est un grand changement de règlement, les voitures sont plus jolies, plus larges et elles iront plus vite en courbe. Automatiquement, elles seront plus difficiles à piloter mais plus amusantes, j’ai hâte de la piloter et je pense que ce sera plus intéressant et plus impressionnant à regarder pour les fans. J’aime les changements et ils semblent fonctionner".

Il fixe des objectifs pour le moment modestes, à défaut de savoir ce qu’il en est vraiment du niveau de compétitivité de sa C36, mais souhaite attraper le bon wagon : "En tant qu’équipe nous voulons progresser, revenir au milieu du peloton et marquer des points régulièrement, et ce sera mon objectif aussi. Je ne peux pas être plus précis que ça tant que je n’aurai pas vu le niveau de nos rivaux".

"Ce sera une grande course au développement avec ces changements, tout le monde a beaucoup travaillé cet hiver mais il faudra continuer une fois que la saison sera lancée. Ce sera la clé car il faudra trouver les zones d’amélioration possibles et il faudra s’assurer tous ensemble que le développement de la voiture va dans le bon sens. En tant que pilote, on doit être très concentré pour faire de bons retours et aider à développer la voiture".

Ericsson a adapté sa préparation physique à ce qui est attendu des nouvelles monoplaces dont on annonce depuis longtemps qu’elles seront bien plus difficiles à piloter.

"L’hiver a été assez difficile, j’ai pris un peu de temps pour moi en décembre afin d’enlever le mode course dans mon esprit mais après cela, ça a été très difficile, je me suis beaucoup entraîné pour me préparer au changement de règles, les voitures seront plus difficiles pour nous et j’ai fait en sorte de m’assurer d’être en forme, j’ai pris quelques kilos de muscle. Je me suis assuré d’arriver à Melbourne en étant prêt mentalement et physiquement" poursuit-il.

Après deux saisons avec Felipe Nasr, il découvrira un nouvel équipier, Pascal Wehrlein, dont il reconnaît que le passé plaide en sa faveur : "Je ne connais pas très bien Pascal, on s’est croisés en piste et hors piste l’an dernier quand il pilotait pour Manor mais c’est tout. Je sais que son CV est impressionnant, être le plus jeune champion de DTM est impressionnant, et Mercedes le soutient depuis longtemps".

"C’est l’équipier idéal car il sera une bonne référence pour moi, nous pouvons nous pousser à tout donner. Je pense que nous pouvons travailler ensemble pour que Sauber progresse et fasse une bonne saison, mais la lutte entre équipiers est toujours intense et je veux aussi terminer devant lui"