L’ancien pilote junior de Ferrari, Raffaele Marciello, a définitivement fait une croix sur la Formule 1.

Après la saison 2015, le pilote italien de 22 ans a été contraint de quitter la Ferrari Driver Academy après une année de préparation au sein de l’équipe Sauber.

Ce choix "est celui de Maurizio Arrivabene. Il ne m’a pas jugé apte à aller en Formule 1 et c’est ainsi que ça se termine," avait confié Marciello à l’époque.

L’Italien a poursuivi en GP2 l’année dernière, terminant 4e au championnat pilotes. Mais il ne poursuivra pas en monoplace cette année. Direction les courses de GT.

"Je pense qu’il ne vaut mieux plus se concentrer trop sur la Formule 1. Je risque de passer à côté d’autres bonnes opportunités. Je suis encore assez jeune et il y a d’autres pilotes plus vieux que moi qui continuent d’essayer d’aller en Formule 1. Je suis heureux de mon choix, heureux de changer de direction," déclare Marciello.