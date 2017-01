Les essais hivernaux semblent encore bien loin pour les fans de Formule 1, mais pour toutes les écuries, la course contre la montre a déjà bien débuté. Les membres des équipes travaillent d´arrache-pied afin d´être prêts et à la hauteur pour les premiers essais hivernaux, qui débuteront le 27 février prochain sur le circuit de Catalunya.

Sergio Marchionne, le président de Ferrari, suit de très près tout ce qu´il se passe à Maranello.

« Je me tiens me renseigne auprès de mes collaborateurs de tous les développements en cours. Puis, ils viennent vous voir et ils racontent tout à fait le contraire de ce qu´ils m´ont dit. Non, c´est bien sûr une plaisanterie. En vérité, je suis au courant de tout en temps réel. Et je suis très satisfait de la manière dont l´équipe travaille. »

L´homme de 64 ans, connu pour son côté intransigeant, semble avoir changé de tactique pour diriger ses troupes : alors qu´il a mis beaucoup de pression sur les Rouges en 2016, il semble en ce début d´année plus positif et moins pressé de renouer avec la victoire.

« Je savais depuis le début que ce serait un énorme travail, d´avoir de nouveau du succès en Formule 1. »

Marchionne a confirmé lors du Detroit Motor Show qu´il cessera ses activités avec Fiat/Chrysler fin 2018. En ce qui concerne un départ en retraite de son siège de président chez Ferrari, l´homme d´affaire se montre beaucoup plus évasif.

« Et si cela dépendait de vous ? Je veux bien tout laisser tomber, car je souhaite devenir journaliste… » ironise-t-il !