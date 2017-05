Sergio Marchionne, le président du groupe Ferrari, s’attendait à une victoire de ses troupes à Monaco et il n’a pas été déçu. Car plus qu’une victoire, Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen ont signé un doublé qui en rappelle un autre que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître…

"Il est arrivé ce que nous espérions depuis longtemps," se félicite Sergio Marchionne, le patron de Ferrari. "C’est une course qui a désormais sa place dans notre histoire. Ce n’est pas seulement une victoire, mais un doublé lors d’un Grand Prix qui a une très grande tradition. La dernière victoire de Ferrari à Monaco date de 2001 et c’était aussi un doublé avec Schumacher et Barrichello."

"Ce fut une course très émouvante durant laquelle nous avons vu le vrai visage de Ferrari. Mes félicitations aux pilotes et bien sûr à toute l’équipe, celle qui était en piste et celle qui est restée à l’usine pour travailler jour après jour sur cette voiture qui pourrait donner à nos fans les satisfactions qu’ils méritent," ajoute-t-il.