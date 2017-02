Le président de Ferrari, Sergio Marchionne, a reconnu qu’il s’était senti "stupide" après avoir constaté que ses promesses pour la saison 2016 ne se sont pas matérialisées en résultats concrets.

Avant le début de la dernière saison, l’Italien avait promis des victoires pour la Scuderia et une bataille pour le titre mondial face à Mercedes. En réalité, Ferrari a été bien loin de tenir ces objectifs : aucune victoire à la clé et une 3e place au championnat constructeurs, derrière Red Bull Racing et bien loin de Mercedes.

"Si un employé me dit que notre voiture est 4 secondes plus rapide que la précédente, je n’ai pas d’autre choix que de le croire," se justifie Marchionne.

"L’honnêteté intellectuelle est important mais je dois admettre que je me suis senti stupide."

Marchionne ne dit pas clairement à quel "employé" il pense. Peut-être à James Allison, qui va prendre ses fonctions chez Mercedes le 1er mars, après avoir quitté Ferrari en juillet dernier.

"Ce que je peux dire c’est qu’il y a clairement eu des problèmes dans le flux d’informations que je recevais. Mais, depuis, cela a été corrigé," conclut Marchionne.