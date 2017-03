Le président de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, avait indiqué il y a quelques mois, qu’il se retirerait de cette activité à la fin de l’année prochaine.

Mais l’Italien compte donner de la stabilité à Ferrari, dont il a repris la direction il y a un an et demi à Luca di Montezemolo.

C’est pourquoi Marchionne a annoncé, selon la Gazzetta dello Sport, son intention de rester président de Ferrari jusqu’en 2021 au moins.

Le journal italien révèle dans ses documents que Marchionne n’a perçu aucun salaire pour son rôle chez Ferrari l’an dernier et il se "contente" des 10 millions d’euros qu’il reçoit de la part de Fiat Chrysler.

Marchionne a aussi écrit une lettre interne aux employés de la Scuderia.

"2016 est une saison à oublier. Mais je sais qu’avec la nouvelle équipe technique, dirigée par Mattia Binott sous le leadership de Maurizio Arrivabene, et nos deux talentueux pilotes, Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel, nous avons les bonnes personnes en place."

"La saison 2017 est pleine d’inconnues, à cause des nombreux changements dans les règles et le management donc je me retiens de faire des pronostics. Ce que je peux vous promettre c’est que nous allons nous battre et que nous avons l’envie, l’implication et la passion nécessaires pour retrouver le sommet."