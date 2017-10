Ferrari n’a pas voulu commenter les rumeurs concernant Maurizio Arrivabene et c’est finalement Sergio Marchionne, le président de Ferrari, qui y a mis un terme à Austin.

Lors de son arrivée dans le paddock, il lui a été tout de suite demandé s’il y avait de la vérité derrière les rumeurs qui annoncent un remplacement du directeur de la Scuderia par Mattia Binotto, son actuel directeur technique.

La réponse est claire : "Non. Nous avons besoin de gagner mais je ne pense pas que nous devions revoir toute l’équipe."

"Mattia et Maurizio sont tous les deux impliqués dans le processus d’amélioration continue de l’équipe. Choisir l’un pour le mettre à la place de l’autre serait un peu idiot. Ils étaient tous les deux aux opérations quand nous avons eu nos problèmes en Asie. Et moi, aussi, techniquement, je suis le président de Ferrari. Faire des remplacements de personnes ne va pas résoudre les problèmes."

"Encore une fois, nous avons besoin de gagner, c’est la chose la plus importante. Et ce n’est pas la responsabilité d’un seul homme. Les procédures n’étaient peut-être pas les bonnes et ne nous ont pas aidé mais cela a été réglé," ajoute Marchionne.

Pour y parvenir, il a placé son ancienne responsable du contrôle qualité de Fiat, Maria Mendoza, au sein de la Scuderia.

"Elle permettra de mieux gérer les procédures. Il y a eu beaucoup de problèmes mais aussi de malchance lors des trois courses en Asie. A part les problèmes techniques, qui étaient vraiment dus à des problèmes de qualité de pièces, cette malchance ne devrait pas se répéter si souvent !"

"Je pense que nous nous en sortirons, nous n’avons pas besoin d’une révolution de palais ou de changements. Cette équipe-là sait gagner, elle l’a prouvé, maintenant il faut qu’elle puisse dérouler son savoir-faire."