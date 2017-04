Sergio Marchionne, le grand patron chez Ferrari, était très contrarié l’année passée en voyant ses troupes se faire dominer course après course par les Mercedes et même les Red Bull. Mais en ce début d’année, le patron italien peut se détendre et envoyer plus régulièrement ses félicitations à ses hommes.

“C’est bien sûr une très grande satisfaction de revenir sur la plus haute marche du podium avec Sebastian,” déclare Marchionne. “Ce qui est plus important encore, c’est que nous avons maintenant la certitude que notre victoire à Melbourne n’était pas due au hasard. Je crois que ce championnat ne se décidera qu’à la fin.”

“Nous pouvons enfin compter sur une voiture compétitive. Nous avons apporté de nouvelles pièces lors de chaque course et cette vitesse de travail est impressionnante. Tout cela est dû à l’excellent travail en piste mais aussi à Maranello. Mes compliments vont donc à Seb, mais aussi à tous les membres de notre équipe,” poursuit-il.

Et Kimi Raikkonen ? “Mes félicitations aussi à Kimi qui a fait une belle course. Nous savons toutefois que le chemin est encore très long avant d’atteindre nos objectifs et nous ne pourrons donc pas relâcher nos efforts et notre concentration,” conclut Sergio Marchionne.