Sergio Marchionne a tenu à soutenir son équipe en assurant que pour le moment, la Scuderia Ferrari est au niveau de Mercedes. Ferrari a raté sa qualification à Monza sous la pluie, sur ce qui est le circuit qui lui convient le moins face à sa rivale.

"Si l’on compare à nos résultats de l’année dernière, c’est le jour et la nuit" avoue Marchionne. "Les gars sont extrêmement motivés et la prolongation de Vettel et Räikkönen donne de bonnes perspectives à l’équipe. Nous avons fait du très bon travail pour faire progresser la voiture et nous sommes convaincus qu’elle est au niveau de la Mercedes".

Cependant, il reconnaît également les difficultés de son équipe à domicile : "J’ai discuté de cela avec Sebastian et Kimi, mais le plus intéressant et le plus encourageant est notre plan de développement de la voiture pour le reste de la saison".

"Il ne s’agit pas que d’une course, Monza est la plus difficile des courses restantes mais si l’on regarde le développement d’ici à la fin, nous avons une série de changements mécaniques et aérodynamiques qui amélioreront la voiture et qui seront une base solide pour 2018, donc nous ne pourrions pas être plus heureux".

Le président de Ferrari a aussi tenu à relativiser le choix de Mercedes de briser leur gentlemen’s agreement en amenant une évolution moteur à Spa-Francorchamps et en profitant de celle-ci pour améliorer la consommation d’huile.

"La bataille politique avec Mercedes est toujours là, le plus important est qu’elle reste civilisée. Le choix de Toto pourrait avoir ses conséquences car ils devront faire le reste de la saison avec les moteurs qu’ils ont alors que nous avons la liberté de travailler sur le développement du moteur pour le reste de la saison et de l’introduire quand nous le voulons".