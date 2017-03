Sergio Marchionne a rejeté l’étiquette de favori collée à la Scuderia après les essais de Barcelone, qui se sont terminés vendredi dernier avec un temps impressionnant de la SF70H pilotée par Kimi Raikkonen.

De nombreux observateurs ont placé Ferrari en tête, à commencer par les rivaux directs de la Scuderia, Mercedes.

Toto Wolff, Niki Lauda, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont tous été surpris par la performance de la Ferrari. Le Britannique pense même que les Rouges en ont gardé sous le pied, en n’accélérant pas jusqu’au bout de la longue ligne droite des stands à Barcelone.

"Nous avions deux objectifs pour ces essais de Barcelone. D’abord d’être compétitif par rapport à l’équipe qui a battu notre voiture de l’an dernier, Red Bull Racing. Ensuite d’avoir une voiture fiable. Pour moi, Mercedes est toujours devant," lance le président de Ferrari.

Marchionne a aussi un bon mot pour McLaren Honda : "je leur souhaite de bien se rétablir".

"Cette saison 2017 s’annonce intéressante. Les voitures sont bien plus rapides et les pilotes vont vraiment mériter leurs salaires cette année. Je pense que nous allons les voir avec bien plus de sueur en sortant de leurs F1."

Et l’Italien peut-il s’avancer enfin concernant la saison de son équipe ?

"Cela fait maintenant 9 ans que nous n’avons pas gagné le titre, cette saison pourrait donc être la 10e. Mais cela va finir par se terminer. Quand ? Je ne sais pas. Notre nouvelle F1 est fiable et a un potentiel crédible. Des objectifs ? Gagner, forcément, c’est très clair. Mais est-ce que cela va arriver ? Je ne peux pas le dire."