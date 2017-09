L’avance phénoménale de Mercedes à Monza, que ce soit sous la pluie en qualifications ou sur le sec en course, a laissé Ferrari sans voix. Conscient du problème, Sergio Marchionne reconnaît que son équipe est complètement passée à côté de son Grand Prix à domicile.

"Je pense que nous avons simplement foiré" reconnaît le président de Ferrari.

"Les réglages de la voiture n’étaient pas bons, je pense que nous avons sous-estimé le circuit. Nous avons foiré depuis la Belgique jusqu’ici et nous devons maintenant revenir à l’usine et comprendre à quel moment la voiture est passée à côté. Mais nous reviendrons à Singapour".

Il est certain que le circuit de Singapour conviendra bien mieux à la SF-70H qui y sera favorite, grâce à son empattement plus court qui a déjà fait des miracles à Monaco et Budapest. Ceci dit, il va falloir trouver la formule magique pour les circuits rapides.

"Le week-end a été difficile sur un circuit qui ne convient définitivement pas aux caractéristiques de la voiture" regrette de son côté Maurizio Arrivabene.

"Le public de nos nombreux fans nous a soutenu tout du long et toute l’équipe les remercie pour cela. Après une qualification sous la pluie loin d’être idéale, Sebastian a réussi à prendre le meilleur sur les pilotes devant lui et aller jusqu’au podium".

"Pour Kimi, la course a été plus compliquée à cause d’un équilibre irrégulier de sa voiture. En dépit du fait que tout le monde dans l’équipe ait fait de son mieux, nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce résultat. Nous allons aborder Singapour les pieds sur terre, avec notre détermination habituelle".