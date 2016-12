Sergio Marchionne, le président de Ferrari, a plusieurs fois cette saison mis publiquement la pression sur son écurie de course, et notamment sur son directeur, Maurizio Arrivabene. L’objectif est bien entendu de motiver ses troupes en jouant de la carotte et du bâton, en vain pour le moment. Comme il le reconnaît lui-même, la saison 2016 a été décevante pour le cheval cabré. Cependant Marchionne espère que les restructurations récemment opérées au sein de la Scuderia porteront bientôt leurs fruits.

« Ecoutez, 2016 a été une année difficile. Je pense que nous avons beaucoup appris et que le succès des autres équipes nous a rendus humble, de même que leur rapidité à rendre leur voiture meilleure tout au long de la saison. »

« Nous avons restructuré l’équipe et je préfère voir le futur d’une manière différente. Je ne regrette pas les choix qui ont été faits, ils ont été bien pesés, donc il n’y a pas besoin de changer d’idées » a-t-il poursuivi.

Sergio Marchionne fait ici référence à la nouvelle structure horizontale de Ferrari, censée faire oublier le départ précipité et imprévu de l’ancien directeur technique, sur lequel Ferrari fondait beaucoup d’espoirs : James Allison.

L’auto-satisfaction ne domine cependant pas totalement le discours de Marchionne. Celui-ci reconnaît volontiers « qu’il manque toujours plusieurs choses à Ferrari. » Et de préciser : « Mais l’équipe est telle qu’elle l’est, sa situation est le fruit d’un travail de plusieurs années, et nous n’allons pas changer cela maintenant. Nos manières de travailler sont déjà différentes si on les compare à celles d’août, quand Mattia Binotto a pris les commandes [comme directeur technique]. Le changement organisationnel a été aussi décidé en partie pour amener un peu de calme. Une fois le travail mis en place, les résultats viendront » a assuré Marchionne, qui tend donc à adoucir son discours envers Maurizio Arrivabene.

Ferrari a été la première équipe à annoncer la date de présentation de sa future monoplace : ce sera le 24 février prochain, quelques jours avant le début des essais de Barcelone. Marchionne espère logiquement que cette monoplace marquera la renaissance de Ferrari, mais, prudent après une saison 2016 bien moins réussie que prévu, il se refuse à fixer tout objectif précis.

« Je suis très, très optimiste pour 2017. Comme je l’ai déjà dit (lire notre information de ce matin), je ne vais faire aucun pronostic sur notre nombre de victoires – sur la date de nos victoires. Mais je sais que nous n’aurions pas pu travailler plus dur que jusqu’à présent pour amener la voiture vers les sommets. Je pense que nous sommes excités de voir ce que nous allons être capables de montrer, excités d’essayer d’amener à l’avant de la grille notre voiture, lors de la première course de la saison en Australie. J’espère que 2017 sera une année bien plus facile, avec bien plus de succès. »