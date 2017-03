La réaction de Sergio Marchionne, le président de Ferrari, n’a guère traîné après la superbe victoire de Sebastian Vettel à Melbourne – la première de la Scuderia depuis le Grand Prix de Singapour 2015.

« Il était temps » s’est réjoui Marchionne. « Je suis ravi pour l’équipe et pour nos tifosi qui sont restés à nos côtés pendant toute cette période. Nous attendions cette victoire depuis quasiment un an et demi. Entendre de nouveau l’hymne national était très émouvant. »

Sergio Marchionne a eu également un mot pour Kimi Räikkönen, qui a fini à 22 secondes de son coéquipier, et a sauvé de peu sa 4e place face à Max Verstappen.

« Sebastian a fait une course formidable et je suis sûr que Kimi sera bientôt à l’avant en train de se battre aux côtés de son coéquipier. »

Le président de la Scuderia conseille néanmoins aux siens de ne pas commencer à s’enflammer après cette première et seule victoire…

« Bien sûr, cette victoire est quelque chose qu’il faut partager avec toute l’équipe, celle qui était à Melbourne et celle qui était restée à Maranello, parce que le travail d’équipe est le seul moyen d’atteindre des objectifs majeurs. Maintenant, cependant, il est absolument essentiel de se rappeler que nous ne sommes pas arrivés à destination : ce n’est que la première étape d’un long chemin, et nous devons être tous concentrés pour nous améliorer chaque jour. »

Jock Clear, ancien ingénieur de la performance de Mercedes passé chez les Rouges, retrouve un goût qu’il connaît bien, celui du champagne.

« C’est bon, si bon ! Nous ne savons pas à quel point nous sommes rapides dans l’absolu, mais ce que nous savons aujourd’hui, c’est que nous avons gagné. »

En Italie, chacun se réjouira évidemment de la performance de la Scuderia. Mais il ne faut pas oublier qu’un pilote transalpin a commencé et fini sans encombre la course : Antonio Giovinazzi qui, sur sa Sauber, aura fait un sans-faute.

Sergio Marchionne a donc eu une pensée pour son troisième pilote : « Félicitations à Antonio Giovinazzi pour ses débuts en F1. »