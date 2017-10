Le président Sergio Marchionne a coupé court hier aux rumeurs de remplacement de Maurizio Arrivabene (le directeur de l’écurie) par Mattia Binotto (le directeur technique). Le grand patron de la Scuderia souligne qu’il est, avec le recul, satisfait du niveau de performance des Rouges cette année.

« Nous avons progressé en tant qu’équipe, grâce aux personnes qui sont avec nous. Nous avons connu quelques difficultés, mais l’an dernier, si vous m’aviez dit que nous arriverions ici, en 2017, pour nous battre pour le titre, j’aurais ri. »

« Honnêtement, la mauvaise série de notre équipe a commencé à Monza. C’est difficile, mais à partir de Monza, nous avons compris ce qui arrivait, et nous ne le referons plus. J’ai parlé à Arrivabene et à Vettel ici et ils sont concentrés, ils croient toujours en nous. Ils ont besoin d’être soutenus, parce que nous avons moins de 50 % de chances de revenir au championnat [moins d’un 1 % en réalité, ndlr]. Mais cela dit, Ferrari ne peut pas rendre les armes. »

Sergio Marchionne commence néanmoins à évoquer la saison de Ferrari au passé…

« Pendant la majorité de la saison, nous avons été un concurrent crédible de Mercedes. C’est la reconnaissance du travail de cette équipe. Donc ne parlons pas de changements maintenant. Nous avons créé de la continuité en prolongeant Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel. Et maintenant, je ne veux rien dire d’autre, sinon que la continuité est essentielle. »

Si la continuité est acquise pour la saison prochaine, qu’en sera-t-il en 2019 ? Daniel Ricciardo n’a pas encore prolongé chez Red Bull et il pourrait être le remplaçant idéal de Kimi Räikkönen…

« J’observe tout le monde » confirme Marchionne, interrogé à propos de l’Australien de Red Bull. « Il nous faudra aussi voir où placer Charles Leclerc et Antonio Giovinazzi. »