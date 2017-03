Le champion du monde en titre de la MotoGP, Marc Marquez, est ravi de dire qu´il excelle sur deux roues plutôt que 4. Le jeune homme de 24 ans n´est pas peu fier d´officier dans sa discipline.

Mais alors que beaucoup de pilotes de motos rêvent un jour de tester une Formule 1 ou même d´y accéder, l´Espagnol laisse entendre que ce n´est pas son cas.

« Je n´aurais jamais la motivation d´être un pilote de Formule 1 » affirme l´Espagnol.

« Il y a quelques années auparavant, nous regardions la Formule 1 comme un modèle que nous voulions atteindre. Je pense à présent que nous en sommes revenus. »

Pour Marquez, le MotoGP a des côtés beaucoup plus séduisants.

« Avec les motos, nous avons ce qu´il manque à la Formule 1 : différents vainqueurs, plus de dépassements, plus d´action, plus de spectacle, plus de fans enthousiastes. En Formule 1, il y a peu de manœuvres de dépassement, ce qui est complètement différent chez nous. »