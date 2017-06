Zak Brown a lâché une information qui a fait l’effet d’une bombe hier soir : Honda a, plus ou moins, 3 mois pour prouver à McLaren qu’ils sont capables de redresser la barre et de permettre à l’équipe de Woking d’envisager un meilleur avenir, c’est-à-dire un avenir constitué de victoires et de titres mondiaux en leur compagnie.

Nigel Mansell, qui a couru avec des moteurs Honda chez Williams, comprend la frustration actuelle chez McLaren.

"Je suis vraiment désolé pour ce qui leur arrive," déclare le champion du monde 1992.

"J’étais dans une superbe position avec Honda quand leurs moteurs faisaient partie des meilleurs au monde dans les années 80. Malheureusement, c’est totalement l’inverse avec McLaren Honda en ce moment."

"Les deux parties doivent avoir des sentiments incroyablement frustrants en ce moment et je peux comprendre que de sérieuses décisions sont à prendre afin d’aller de l’avant."

"Et probablement que personne ne sera surpris en apprenant ce qu’elles risquent d’être," conclut Mansell, en suggérant entre les lignes un divorce à venir entre McLaren et Honda.