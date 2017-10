Lewis Hamilton est devenu dimanche le pilote britannique le plus titré en Formule 1.

Avec 4 couronnes, il dépasse désormais Sir Jackie Stewart, qui en compte 3.

Pour Nigel Mansell, un autre champion du monde de F1 britannique, Hamilton mérite donc d’être anobli et de devenir, lui aussi, un chevalier (Sir).

"Je pense qu’il a mérité tout ce qu’il a eu. Pour moi, Lewis est un vent d’air frais, quelqu’un de fondamentalement bon et parfois incompris. Je pense qu’il est maintenant temps de l’honorer avec un titre de noblesse."

"Lewis est devenu l’un des plus grands de la Formule 1. Je l’avais prédit il y a de nombreuses années déjà. Je pense qu’il peut battre tous les records. Il est aussi bon que ça et il peut devenir le meilleur des meilleurs. Il pourrait bien viser 8 titres s’il le voulait et prolongeait assez sa carrière."

Que pense le pilote Mercedes de l’idée de devenir Sir Lewis Hamilton ?

"J’essaye toujours de représenter mon pays de la meilleure façon possible. Si cela est reconnu par la Reine alors j’en serai incroyablement honoré."