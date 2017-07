Nigel Mansell estime que Lewis Hamilton doit dominer ce week-end à domicile, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, afin de reprendre des points à Sebastian Vettel, leader au championnat, et à son équipier, Valtteri Bottas, qui devient une menace pour le titre mondial.

"Il est très important pour Lewis de briller à domicile," estime son compatriote, champion du monde en 1992.

"Silverstone marque la moitié de la saison, cela va être le tournant. Lewis a l’avantage de jouer à domicile et s’il ne domine pas ce week-end, cela pourra avoir une influence sur le reste de sa saison."

Mansell voit donc Silverstone comme une guerre psychologique à remporter pour le pilote Mercedes.

"Il le faut parce que son équipier en est maintenant à deux victoires et il a aussi réussi à le battre à la régulière pour plusieurs poles. Plus longtemps il laissera s’installer cette situation, plus la pression va monter pour Lewis. Lewis a besoin de se remettre sur une bonne lancée."

"Il suffit à Vettel de ne pas finir une course et à Lewis d’assurer pour tout relancer. C’est important que cette tendance s’amorce ce week-end."

Hamilton et Vettel sont maintenant clairement en guerre pour le titre mais Mansell pense que cela n’a rien à voir avec ce qui existait à son époque.

"Pour faire des comparaisons, et ne pas être trop rude, je trouve la rivalité entre Hamilton et Vettel assez plate. Ce qu’il y avait entre Ayrton Senna et Alain Prost, ou entre Nelson Piquet et moi, et encore d’autres à mon époque.... mon Dieu, il y aurait eu des enquêtes de commissaires à tout bout de champ avec les règles actuelles !"