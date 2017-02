L’équipe Manor a été mise en liquidation judiciaire mais pas (encore) la société qui détient la licence pour courir en Formule 1.

C’est ce qui laisse encore un peu d’espoir pour un éventuel repreneur, qui aurait laissé volontairement le temps filer afin de reprendre les infrastructures et le matériel au coût minimum, avec le moins de salariés possible et quelques dettes effacées.

Ce repreneur est connu et il a déjà cité dans les médias ces dernières semaines : Ricardo Gelael.

Le patron de Jangonya Ayam, la branche indonésienne de KFC, est toujours intéressé par Manor, ce qui n’est plus le cas de Tavo Hellmund, l’homme qui a permis le retour de la F1 aux USA à Austin il y a quelques années.

Gelael serait prêt à faire une offre mais attendrait de FRP Advisory, l’administrateur judiciaire, un état complet des dettes de l’équipe. Afin de ne pas se retrouver avec une mauvaise surprise.