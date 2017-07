Force India a une belle avance au classement des constructeurs sur Williams, l’actuel 5e. L’écurie indo-britannique pourrait ainsi égaler son meilleur résultat en F1 – une 4e place au classement des constructeurs, comme l’an dernier – mais l’appétit vient visiblement en mangeant. Vijay Mallya, le propriétaire de l’écurie, ne voit pas pourquoi il ne tenterait pas de rattraper Red Bull.

« Nous avons marqué des points avec les deux voitures à huit reprises, c’est un très bon record – mais ce total aurait dû être au moins de neuf. C’est très, très satisfaisant d’avoir deux pilotes compétitifs. Esteban Ocon est vraiment rapide et même un petit peu plus que je ne le pensais, donc c’est fantastique. Nous n’aurions pu rêver mieux. »

« Deux voitures régulièrement dans les points, c’est exactement ce qu’il nous faut. Nous avons marqué 95 points en dix courses, et ce n’était jamais arrivé dans l’histoire de l’équipe. Nous sommes 54 points devant Williams, notre concurrent le plus proche, donc lentement mais sûrement, nous consolidons notre 4e place. »

« Voyons quelles opportunités réserve la deuxième moitié de la saison. Je ne vais pas abandonner l’objectif de poursuivre Red Bull, c’est toujours bon d’avoir des objectifs élevés parce que cela vous permet de vraiment vous mettre au défi, en termes de performances. Peu importe que nous les battions ou non, finir 4e pour la deuxième année consécutive, c’est vraiment une réussite remarquable. »

Le hic, c’est que Force India n’a pas le budget de Red Bull. Le rythme de développement de l’écurie autrichienne devrait ainsi être bien supérieur à Force India. Mais Vijay Mallya assure que son équipe est loin d’avoir fini le développement sur sa monoplace.

« Si vous êtes capable de planifier une évolution pour un Grand Prix aussi tardif que Singapour, bien sûr, c’est que vous avez les ressources pour le faire. J’ai dit au début de l’année qu’étant donné que la voiture de 2017 était un concept nouveau, avec aucune pièce reprise de l’an dernier, nous devrions avoir un programme de développement robuste tout le long de l’année. Donc ça a toujours été le plan, et ce n’est pas une surprise pour nous. Chaque fois que nous progressons un peu, nous perfectionnons les réglages de notre voiture. Mais ensuite, quand nous trouverons le juste équilibre, nous devrions être très bien. »

Les menaces Toro Rosso ou Williams ne sont pas non plus éteintes selon Vijay Mallya, qui regarde toujours dans le rétro. Renault et Haas seraient des menaces moins dangereuses à l’en croire.

« Je dois dire que Williams sera probablement notre principal rival, comme l’an dernier. Si nous parlons des performances du moteur, alors, le sentiment général dans le paddock est que le moteur Mercedes est le meilleur, donc c’est serré entre nous et Williams. »

« Williams est là depuis 47 ans. Ils fêtent leur 40e anniversaire mais quand j’ai rencontré Sir Frank Williams à Silverstone, il m’a dit, quand je lui ai parlé de ces 40 ans : ‘Qu’est-ce que vous dites ? Vous ne pouvez pas tirer un trait sur les sept premières années de mon engagement, c’est donc 47’. C’est un homme fantastique, Williams est une équipe fantastique, avec une histoire immense, et elle a gagné des championnats. Donc ils ont la victoire dans le sang, nous devons bien sûr nous en méfier. »

« Mais Toro Rosso peut aussi revenir assez rapidement. Ils sont, après tout, l’écurie-sœur de Red Bull. Je ne dirais pas qu’ils sont jumeaux avec Red Bull, mais certainement, c’est une écurie proche de Red Bull, et qui peut toujours avoir des performances semblables à Red Bull. Donc nous n’allons pas nous reposer sur nos lauriers, parce que c’est bon d’avoir 95 points et d’être 4e à la dixième course de la saison… mais nous devons continuer à marquer beaucoup de points ! »