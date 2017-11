Vijay Mallya, le patron de Force India, est un homme heureux... en ce qui concerne son équipe au moins : au Mexique, elle a assuré sa 4e place au championnat constructeurs face à Williams et aux autres équipes de milieu de peloton.

Force India est donc à nouveau "la meilleure des autres". Et, avec deux Grands Prix qui restent à disputer, elle va pouvoir prendre certains risques en vue de 2018.

"Avoir confirmé notre 4e place au championnat constructeurs pour la 2e année de suite est une réussite incroyable," commente Mallya.

"Je suis extrêmement fier de toute l’équipe et ravi de voir que nous avons réussi cela deux courses avant la fin. C’est déjà la meilleure saison de notre histoire et nous ne sommes qu’à 25 points de passer la barre des 200 points sur l’année. Cela montre à quel point nous avons été constants tout au long de l’année."

Otmar Szafnauer évoquait la possibilité de tester des pièces en vue de 2018 à Interlagos et Yas Marina. Mallya évoque d’autres choses.

"Maintenant que notre place est assurée, nous avons la liberté de prendre une nouvelle approche pour les courses restantes. En essayant des choses différentes, mais aussi, pourquoi pas, en faisant tourner d’autres pilotes le vendredi dans la voiture. Il faut voir ce que cela pourrait nous permettre d’apprendre pour l’an prochain."

"En course, nous pouvons aussi prendre plus de risques, tenter des stratégies plus agressives. Nous avons toujours envie de signer de bons résultats et finir la saison sur une bonne note toutefois. Au Brésil nous aurons l’opportunité de continuer sur notre lancée, au minimum."