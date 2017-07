Esteban Ocon ne devrait avoir aucun mal à rester chez Force India une saison de plus, si Mercedes le souhaite évidemment.

En effet, Vijay Mallya, le propriétaire de l’équipe indienne a confié avoir été très impressionné par le pilote français, qui a pris la place de Nico Hulkenberg et chatouille maintenant régulièrement son équipier mexicain, Sergio Perez, bien plus expérimenté.

"Esteban est vraiment arrivé au niveau des performances attendues rapidement, un peu plus rapidement même que je le pensais," confie Mallya.

"Je suis très impressionné par lui. Cet hiver, le choix a été difficile pour savoir quel serait notre pilote aux côtés de Sergio. Il n’y avait plus que des débutants disponibles et je pense que nous avons fait le bon choix (entre lui et Wehrlein)."

"Pour un gars qui n’avait que 9 courses à son actif, à bord d’une Manor en 2016, il a été tout de suite dans le coup et dans les points, dès Melbourne. C’est vraiment très impressionnant."

Et l’Indien lui prédit donc un avenir brillant.

"Il ne va pas cesser de gagner en maturité et de s’améliorer. L’expérience est extrêmement importante en Formule 1 et, plus il en aura, meilleur il deviendra. Il en a en tout cas le talent."

"C’est bien de l’avoir signé avec un contrat sur plusieurs années (les options restent en faveur de Mercedes, si besoin). Je m’attends vraiment à ce qu’il continue sa série d’arrivées dans les points lors de la 2e partie de la saison."

Pour l’instant, le meilleur résultat d’Ocon est une 5e place, obtenue lors du Grand Prix d’Espagne.